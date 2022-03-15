В Украине не работает 42% малых предприятий. 31% приостановили работу. В полном объеме продолжают работать только 13% малых и средних предприятий. Такие данные проведенного 11-14 марта опроса приводит Европейская бизнес ассоциация.

Так, о полном отсутствии резервных финансовых средств сообщают 24% опрошенных представителей МСБ. Треть респондентов (32%) отмечают, что период финансовой устойчивости их бизнеса составит несколько месяцев и еще 22% рассчитывают на один месяц. Год и больше смогут продержаться только 5% опрошенных представителей МСБ, если не удастся возобновить деятельность, передает Укринформ.

«В настоящее время 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ. Еще 14% пришлось ограничить географию деятельности, а 3% закрыть часть торговых точек или отделений. При этом 13% перешли на работу онлайн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощью от государства в размере 6500 грн в рамках поддержки планируют воспользоваться 51% опрошенных, по 19% или не планируют этого делать, или находятся в регионе, на который не распространяется эта выплата.

В тоже время малый и средний бизнес не прекращает активно помогать армии и теробороне. Подавляющее большинство опрошенных (67%) помогают финансово, 26% предоставляют услуги, 24% поставляют продукцию, 10% – медикаменты, 9% – средства защиты/обороны. Еще 18% компаний поддерживают своих сотрудников, которые сейчас защищают страну.

Как сообщалось, отечественные бизнес-ассоциации обратились к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины с призывом срочно посодействовать возобновлению деловой активности в Украине.