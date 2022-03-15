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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРЗАЛИЗНЫЦЯ НАЧИНАЕТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ РОССИЙСКИХ ВАГОНОВ


14:51 15.03.2022

Укрзализныця начинает национализацию российских вагонов, в общей сложности планируется национализировать более 15 тысяч российских вагонов. Об этом в Телеграм сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

"Начинаем национализацию российских вагонов, которые находятся в Украине. Это стало возможным после подписания Президентом Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ". Сейчас 15 тысяч российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в рамках закона",- сообщил Камышин, которого цитирует Укринформ.

По его словам, на первом этапе будет составлен перечень владельцев вагонов, у которых среди основателей есть НРФ. В дальнейшем будет Кабмин, СНБО, указ президента и еще один Закон Украины.

"Процедура займет время, поэтому начинаем уже. Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ - тоже задача не быстрая. Хотя есть компании, которые точно принадлежат РФ. В частности, это ВЕБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг "Это уже более 3000 вагонов. Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы разрабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", - отметил Камышин.

Он заметил, что украинских вагонов в России всего 482.
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