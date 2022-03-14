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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВСЕМИРНЫЙ БАНК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ УКРАИНЕ $200 МЛН


11:08 15.03.2022

Украина дополнительно получит от Всемирного банка $200 млн. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Согласно информации, эти средства предназначены для поддержания социального обеспечения уязвимых категорий населения. При этом общая сумма поддержки Всемирного банка для Украины уже превышает $925 млн.

«Война продолжает приводить к серьезным человеческим потерям и создает дефицит финансирования, что ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности. Эта быстрая поддержка поможет преодолеть этот дефицит во время нестабильности, когда мы работаем над более широкими усилиями по поддержке Украины и региона», – сказал президент ВБ Дэвид Малпасс.

На прошлой неделе Всемирный банк одобрил $723 млн в виде займов и грантов для Украины.
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