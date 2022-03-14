Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено после повторных повреждений в результате боевых действий. Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня (14 марта – прим.) снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в понедельник российские войска снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которую в воскресенье отремонтировали специалисты Укрэнерго.