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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС РАЗРАБОТАЮТ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗИМЫХ ПРИПАСОВ
16:47 14.03.2022
Актуальные для бизнес-сообщества вопросы, упрощающие декларирование товаров и направленные на снижение издержек участников ВЭД в текущей обстановке, рассмотрены на первом заседании рабочей группы по таможенному декларированию при консультативном комитете по таможенному регулированию.
Мероприятие состоялось 10 марта под председательством заместителя директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Григора Оганяна.
Как сообщает ЕЭК, среди основных тем, поднятых Российским союзом промышленников и предпринимателей, был вопрос определения порядка заполнения декларации на товары в отношении ввозимых припасов. Это, по мнению РСПП, упростит декларирование припасов и в сегодняшних условиях будет являться дополнительной мерой поддержки.
По итогам эксперты договорились, что комиссия разработает проект решения коллегии ЕЭК, который определит правила заполнения декларации на товары в отношении припасов, ввозимых на территорию Союза, и представит его на ближайшем заседании рабочей группы.
Также на заседании рабочей группы в целом были согласованы особенности заполнения декларации на товары при ее использовании в качестве разрешения на переработку. Этот проект решения позволит упростить применение процедуры переработки в отношении отдельных товаров и снизит издержки компаний стран ЕАЭС, в том числе при ремонте отдельных категорий товаров.
Порядок заполнения декларации на товары утвержден решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257.
Решение о создании рабочей группы по таможенному декларированию при консультативном комитете по таможенному регулированию принято на 54-м заседании консультативного комитета.
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