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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПЕРСОНАЛ ЧАЭС БОЛЬШЕ НЕ ПРОВОДИТ РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
13:48 14.03.2022
Персонал Чернобыльской АЭС больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования.
Как отмечается в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели.
«211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут измениться. Они вступили в смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины», - отметил Гросси, которого цитирует НАЭК «Энергоатом».
Между тем агентство УНИАН сообщает, что линия, питающая ЧАЭС и Славутич, снова повреждена.
«Вчера ремонтная бригада Укрэнерго отремонтировала ее. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания. Однако завершить эти работы не удалось. Теперь украинская ремонтная бригада вновь едет на оккупированную территорию около Чернобыльской АЭС искать и ликвидировать новое повреждение», - говорится в сообщении.
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