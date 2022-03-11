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В УКРАИНЕ ОЖИЛ МЕЖБАНКОВСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК


11:51 14.03.2022

Национальный банк Украины фиксирует возобновление операций между банками на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины на текущей неделе фиксирует возобновление операций между банками на валютном рынке. Объемы этих операций пока еще незначительны - около 10 млн долл. США в день в эквиваленте, но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Несмотря на войну, Национальный банк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали между собой.

"Курсы, по которым Национальный банк осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на фиксацию (по состоянию на 24 февраля, - ред.), создают определенное пространство, в пределах которого могут работать рыночные механизмы", – пояснил заместитель председателя правления НБУ Юрий Гелетий.

Как сообщалось, 24 февраля Национальный банк принял ряд решений по обеспечению надежного и стабильного функционирования финансовой системы в условиях вооруженной агрессии российской федерации.

В частности, был зафиксирован курс на уровне показателей, установленных НБУ на 24 февраля (29,25 грн за 1 доллар и 33,17 гривни за 1 евро).

Работа валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами, была временно приостановлена. Впоследствии регулятор ослабил и уточнил ряд ограничений, позволив в частности проведение между банками операций на условиях "своп". А с 1 марта разрешены и операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.
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