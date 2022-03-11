|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ОЖИЛ МЕЖБАНКОВСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
11:51 14.03.2022
Национальный банк Украины фиксирует возобновление операций между банками на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк Украины на текущей неделе фиксирует возобновление операций между банками на валютном рынке. Объемы этих операций пока еще незначительны - около 10 млн долл. США в день в эквиваленте, но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Несмотря на войну, Национальный банк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали между собой.
"Курсы, по которым Национальный банк осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на фиксацию (по состоянию на 24 февраля, - ред.), создают определенное пространство, в пределах которого могут работать рыночные механизмы", – пояснил заместитель председателя правления НБУ Юрий Гелетий.
Как сообщалось, 24 февраля Национальный банк принял ряд решений по обеспечению надежного и стабильного функционирования финансовой системы в условиях вооруженной агрессии российской федерации.
В частности, был зафиксирован курс на уровне показателей, установленных НБУ на 24 февраля (29,25 грн за 1 доллар и 33,17 гривни за 1 евро).
Работа валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами, была временно приостановлена. Впоследствии регулятор ослабил и уточнил ряд ограничений, позволив в частности проведение между банками операций на условиях "своп". А с 1 марта разрешены и операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
Курсы в банках
на 14.03.2022
Конвертация в банках
на 14.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте