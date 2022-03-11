В январе 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем 2021 года увеличилось на 0,8%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Кыргызстане – на 2,4%, Казахстане – на 1,5% и в России – на 0,8%.

В частности, выросло производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы – на 4,8%, молока – на 1,4%, яиц – на 3%.