|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА ВСЕГО ЛИШЬ НА 0,8%
09:58 14.03.2022
В январе 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем 2021 года увеличилось на 0,8%.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Кыргызстане – на 2,4%, Казахстане – на 1,5% и в России – на 0,8%.
В частности, выросло производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы – на 4,8%, молока – на 1,4%, яиц – на 3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
Курсы в банках
на 14.03.2022
Конвертация в банках
на 14.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте