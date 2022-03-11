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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА ЧАЭС ВОЗОБНОВЛЕНО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
09:15 14.03.2022
На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».
«Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НАЭК «Укрэнерго», наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченное российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания. Подчеркиваю, что ЧАЭС это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты», - цитирует ведомство слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Министр просит международных партнеров, Еврокомиссию, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ помочь заставить российские войска покинуть территорию станции и установить вокруг нее и других украинских АЭС 30-километровую демилитаризованную зону.
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