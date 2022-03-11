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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


К ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ ВОСЕМЬ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ


16:21 12.03.2022

По состоянию на 12 марта 2022 года к объединенной энергосистеме Украины подключены 8 из 15 энергоблоков АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Согласно информации, в плановом ремонте: энергоблок №1 ОП «Запорожская АЭС», срок окончания – 1 июля 2022 года (14-е сутки ремонта); энергоблок №1 ОП «Ривненская АЭС», срок окончания – 5 апреля 2022 года (25-е сутки ремонта); энергоблок №2 ОП «Хмельницкая АЭС», срок окончания – 20 мая 2022 года (23-е сутки ремонта); энергоблок №3 ОП «Южно-Украинская АЭС», срок окончания – 13 июня 2022 года (15-е сутки текущего ремонта).

В результате боевых действий на ОП «Запорожская АЭС» – регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке утрачен: энергоблок № 3 ОП «Запорожская АЭС» – в состоянии «холодная остановка», заявка до 31 марта 2022 года; энергоблок №5 ОП «Запорожская АЭС – в состоянии «холодный останов», заявка до марта 2022 года; энергоблок №6 ОП «Запорожская АЭС – блок в ремонте до 26 марта 2022 года (5-е сутки).

На ОП «Южно-Украинская АЭС» поврежден ПЛ-330 кВ «ЮУАЭС-Вознесенск».

При этом уже 17-е сутки не удается возобновить работу автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения в районе Чернобыльской АЭС. Состояние топливной массы, локализирующих сооружений и строительных конструкций объекта «Укрытие» остается без изменений, выход радиоактивных веществ не превышает показатели, установленных нормативными требованиями. Смен радиационной обстановки на площадке ЧАЭС нет.

Кроме того, в режиме стоянки находится исследовательский ядерный реактор Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве. Топливо из активной зоны перегружено в хранилище отработанного ядерного топлива №1.

Отдельно отмечается, что ядерная установка «Источник нейтронов» в Харькове, которую 6 и 10 марта бомбили российские войска, переведена в глубокое подкритическое состояние. 11 марта электроснабжение систем/элементов объекта, важных для безопасности, было возобновлено. Повреждения, которые влияли на состояние ядерной и радиационной безопасности, в настоящее время обнаружено не было. Радиационное состояние на площадке внутри нормы.

Напомним, ЧАЭС захвачена российскими войсками 24 февраля. ЗАЭС находится под контролем российской армии с 4 марта.
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