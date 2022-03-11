По состоянию на сегодня на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в целом было перечислено около 11,4 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности, более 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Сейчас почти все полученные средства Национальный банк уже перечислил на нужды военных – около 11,4 млрд грн. Остаток средств на спецсчете составляет около 61,2 млн грн.

Также по состоянию на 12 марта на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 242 млн грн в эквиваленте. Всего более 117,6 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.