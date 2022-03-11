|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В НБУ ПОДСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО УЖЕ СОБРАЛИ В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
14:51 12.03.2022
По состоянию на сегодня на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в целом было перечислено около 11,4 млрд грн в эквиваленте.
Как сообщила пресс-служба регулятора, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности, более 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.
Сейчас почти все полученные средства Национальный банк уже перечислил на нужды военных – около 11,4 млрд грн. Остаток средств на спецсчете составляет около 61,2 млн грн.
Также по состоянию на 12 марта на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 242 млн грн в эквиваленте. Всего более 117,6 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
Курсы в банках
на 12.03.2022
Конвертация в банках
на 12.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте