Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач в попытке восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которое было полностью отключено ранее на этой неделе. Об этом заявил сегодня генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ, в ходе начавшихся 10 марта работ удалось отремонтировать одну секцию, но отсутствие электроэнергии за пределами площадки свидетельствует о наличии повреждений в других местах. Ремонтные работы будут продолжены, несмотря на сложную ситуацию за пределами ЧАЭС.

Аварийные дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение объекта с 9 марта, на объект доставлено дополнительное топливо. Тем не менее по-прежнему важно как можно скорее отремонтировать линии электропередач.

Вдобавок к проблемам в управлении Чернобыльской АЭС была потеряна связь с площадкой 10 марта. В результате украинский регулятор не может предоставить МАГАТЭ информацию о радиологическом мониторинге на объекте.

Напомним, ЧАЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля. С 4 марта под контролем российской армии также находится ЗАЭС.