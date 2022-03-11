МАГАТЭ поддерживает связь с Запорожской атомной электростанцией, но испытывает проблемы контакта с ее руководством. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте регулятора.

«Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС не изменилась по сравнению с последними наблюдениями. На участке есть четыре высоковольтных (750 кВ) внешних линий электропередачи плюс еще одна в режиме ожидания. Две из четырех линий были повреждены. Оператор станции сообщил МАГАТЭ, что потребности в электроэнергии вне площадки АЭС могут быть обеспечены одной линией электропередачи. Кроме того, дизельные генераторы функционально готовы для обеспечения резервного питания», – говорится в заявлении, которое цитирует Укринформ.

По словам Гросси, на станции продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в поврежденном помещении учебного центра и других местах после событий 4 марта, когда российские войска захватили АЭС.

Кроме того, по данным МАГАТЭ, персонал, управляющий станцией, менялся согласно графику, без вмешательства в его повседневную деятельность.

«Однако присутствие иностранных войск оказывает давление. Регулятор поддерживает связь со станцией, но МАГАТЭ испытывает трудности связи с руководством Запорожской АЭС», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники.

Позднее стало известно, что российские военные, занявшие территорию Запорожской АЭС, объявили, что станция теперь является собственностью Росатома.

Как сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Павел Котин, на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция является собственностью "Росатома", передает УНИАН.

"Сегодня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент. Они фамилии свои не называют - говорят лишь, что они являются представителями военно-гражданской администрации. Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она не относится - мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", - сообщил Котин.