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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК АКТУАЛИЗИРОВАЛА ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ НА СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ


13:30 11.03.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированный перечень стандартов на методы исследований (испытаний) к техрегламенту «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

Как сообщает ЕЭК, актуализированные межгосударственные стандарты распространяются на сжиженные углеводородные газы для коммунально-бытового потребления, а также предназначенные для использования в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта.

Целесообразность обновления действующих стандартов вызвана повышением требований к качеству продукции, а также необходимостью гармонизации стандартов с международными требованиями в области обеспечения достоверности измерений.

В новый перечень включен 31 стандарт, 17 из которых – межгосударственные (два из них разработаны на основе международных стандартов ISO и один – на основе регионального стандарта EN). Остальные 14 – это национальные стандарты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, среди которых шесть разработаны на основе региональных стандартов ASTM.

В отношении отдельных межгосударственных стандартов, замененных вновь принятыми, а также национальных стандартов установлен переходный период их применения.

Перечень стандартов актуализирован с учетом стандартов, разработанных в соответствии с программой по их разработке (утверждена решением коллегии комиссии № 33 от 28 февраля 2018 г.).
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