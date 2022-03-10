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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ РОССИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
10:52 11.03.2022
Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у страны-оккупанта - Российской Федерации. Об этом сообщил Энергоатом.
"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.
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