СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ РОССИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

10:52 11.03.2022 Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у страны-оккупанта - Российской Федерации. Об этом сообщил Энергоатом. "Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.