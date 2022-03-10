Компания "Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденной российскими войсками высоковольтной линии, которая питала Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!", - говорится в сообщении.

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что все сообщения российских и белорусских СМИ в отношении подпитки ЧАЭС со стороны Беларуси - провокация, направленная на обострение ситуации.