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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРЭНЕРГО ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ БЕЛАРУСИ НА ЧАЭС
16:26 10.03.2022
Компания "Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденной российскими войсками высоковольтной линии, которая питала Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook.
"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!", - говорится в сообщении.
В НЭК "Укрэнерго" отметили, что все сообщения российских и белорусских СМИ в отношении подпитки ЧАЭС со стороны Беларуси - провокация, направленная на обострение ситуации.
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