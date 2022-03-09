НЭК "Укрэнерго" ждет безопасный коридор, чтобы возобновить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции. об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрэнерго ждет безопасный коридор, который позволит восстановить линию, питающую Чернобыльскую АЭС", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага и ждут только разрешения.

Как сообщалось, в результате действий российских оккупантов ЧАЭС полностью обесточена. Боевые действия продолжаются. В этой связи провести ремонтные работы и возобновить энергопитание пока невозможно.

ЧАЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля.

Данные систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях, перестали поступать в МАГАТЭ.