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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРЭНЕРГО ЖДЕТ КОРИДОР ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЧАЭС
15:05 10.03.2022
НЭК "Укрэнерго" ждет безопасный коридор, чтобы возобновить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции. об этом сообщает пресс-служба компании.
"Укрэнерго ждет безопасный коридор, который позволит восстановить линию, питающую Чернобыльскую АЭС", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага и ждут только разрешения.
Как сообщалось, в результате действий российских оккупантов ЧАЭС полностью обесточена. Боевые действия продолжаются. В этой связи провести ремонтные работы и возобновить энергопитание пока невозможно.
ЧАЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля.
Данные систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях, перестали поступать в МАГАТЭ.
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