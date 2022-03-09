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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МВФ ВЫДЕЛИЛ УКРАИНЕ $1,4 МЛРД ЭКСТРЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ


10:13 10.03.2022

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 09 марта 2022 года утвердил решение выделить Украине дополнительное финансирование на сумму $1,4 млрд США по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Средства, полученные по программе RFI, помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

"Мы благодарны Фонду за скорую реакцию на наше обращение и надеемся на скорейшее завершение всех процедур, связанных с поступлением средств. Неотложная поддержка международных партнеров в столь сложное для нашей страны время чрезвычайно важна", - подчеркнул глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Rapid Financing Instrument (RFI) предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями для сбалансирования платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

RFI разработан для случаев, когда начало полноценной программы экономических реформ невозможно. В то же время государство-член МВФ, обращающееся за такой помощью, должно сотрудничать с Фондом для решения проблем с его платежным балансом и иметь общий перечень мер экономической и финансовой политики, которые оно планирует осуществлять в этих целях.
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