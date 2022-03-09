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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ СМОГУТ РАБОТАТЬ ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НАЦБАНК
16:21 09.03.2022
Национальный банк урегулировал вопрос использования банками Украины облачных услуг в своей деятельности, что расширит возможности обеспечения стабильного функционирования банковской системы Украины в период действия военного положения.
«Так, банки получили возможность предоставлять банковские услуги, а также осуществлять процессинг по операциям с применением электронных платежных средств, в частности, платежных карт, используя облачные сервисы, предоставляемые с использованием оборудования, размещенного на территории государств Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады. Эта норма будет действовать на период военного положения и в течение двух лет после его отмены», - говорится в сообщении НБУ.
Также банки получили право при обработке банковских операций и персональных данных клиентов с применением облачных сервисов использовать как отечественные средства криптографической защиты информации, так и такие, которые отвечают требованиям законодательства государства, на территории которого расположено оборудование для предоставления облачных сервисов.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 08 марта 2022 года № 42 "Об использовании банками облачных услуг в условиях военного положения в Украине", которое вступает в силу 9 марта 2022 года.
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