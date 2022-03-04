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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МАГАТЭ ПОТЕРЯЛО СВЯЗЬ С СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА НА ЧАЭС
11:10 09.03.2022
МАГАТЭ больше не имеет связи со своим мониторинговым оборудованием на ЧАЭС, которое гарантирует, что все ядерные материалы находятся на своем месте. Об этом говорится в заявлении организации.
«Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечет за собой», - заявил Рафаэль Гросси глава МАГАТЭ.
МАГАТЭ призвало к переговорам о гарантиях безопасности.
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