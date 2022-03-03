За последнюю неделю АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" привлекло все возможные ресурсы для обеспечения продовольствием армии и гражданского населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГПЗКУ.

Отмечается, что в условиях военного положения на максимальную мощность работают большинство филиалов корпорации. Также запущены мельницы, более 13 лет находившиеся в состоянии консервации.

"По состоянию на 3 марта 2022 года на филиалах планируется переработать 7000 тонн пшеничной муки первого и высшего сортов и 450 тонн ржаной муки", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, более миллиона продуктовых наборов сформировано для поставки населению во все регионы Украины.