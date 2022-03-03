|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ РАСКОНСЕРВИРОВАЛИ СТАРЫЕ МЕЛЬНИЦЫ И НАРАЩИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО МУКИ
12:03 04.03.2022
За последнюю неделю АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" привлекло все возможные ресурсы для обеспечения продовольствием армии и гражданского населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГПЗКУ.
Отмечается, что в условиях военного положения на максимальную мощность работают большинство филиалов корпорации. Также запущены мельницы, более 13 лет находившиеся в состоянии консервации.
"По состоянию на 3 марта 2022 года на филиалах планируется переработать 7000 тонн пшеничной муки первого и высшего сортов и 450 тонн ржаной муки", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
По данным министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, более миллиона продуктовых наборов сформировано для поставки населению во все регионы Украины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2022
Курсы в банках
на 04.03.2022
Конвертация в банках
на 04.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте