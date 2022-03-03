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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
S&P ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГ РОССИИ ДО МУСОРНОГО "CCC-"
10:32 04.03.2022
Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-".
Как сообщает в пресс-релизе, понижет также долгосрочный рейтинг в национальной валюте - с "ВВВ-" до "CCC-".
Аналитики S&P отмечают, что международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии. Это, в сою очередь, ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту.
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