Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-".

Как сообщает в пресс-релизе, понижет также долгосрочный рейтинг в национальной валюте - с "ВВВ-" до "CCC-".

Аналитики S&P отмечают, что международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии. Это, в сою очередь, ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту.