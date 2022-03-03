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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КАТАСТРОФА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС БУДЕТ ИМЕТЬ В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ЧЕМ ЧАЭС


09:44 04.03.2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разместил открытый призыв к России немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и дать пожарным командам ликвидировать последствия атак, в противном случае континент ожидает масштабная катастрофа. Об этом он написал на официальной Твиттер-странице.

«Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Уже вспыхнул пожар. Если она взорвется, это в 10 раз будет больше Чернобыля! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать безопасную зону!», – написал глава украинской дипломатии, которого цитирует Укринформ.

В ночь на пятницу в результате обстрелов из тяжелой техники российской армии возник пожар на Запорожской АЭС.

Зафиксировано попадание в первый энергоблок, заявил пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз.

Энергоатом обнародовал обращение к мировому сообществу с предупреждением, что эти обстрелы являются «нарушением ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира».

В пресс-службе «Энергоатома» сообщили, что в настоящее время на Запорожской АЭС под контролем российских военных находятся админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Между тем МАГАТЭ переводит Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режим круглосуточного реагирования после того, как минувшей ночью был обстрелян первый энергоблок Запорожской АЭС, а в расположенном рядом учебном корпусе возник пожар.

МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти сообщает, что пожар на Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование.
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