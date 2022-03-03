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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОБЪЕМ ВВП ЕАЭС СОСТАВИЛ $2 ТРЛН В 2021 ГОДУ


17:05 03.03.2022

Объем валового внутреннего продукта в целом по Евразийскому экономическому союзу по итогам 2021 года составил 2,1 трлн долларов США, или 104,6% к уровню 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, прирост ВВП отмечен во всех странах Союза, лидер - Армения, где ВВП увеличился на 5,7%.

В 2021 году в ЕАЭС наблюдалась положительная динамика основных социально-экономических показателей, за исключением производства продукции сельского хозяйства.

Объем промышленного производства достиг 1,4 трлн долларов США и увеличился по сравнению с 2020 годом на 5,3%.

Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС составило 135,7 млрд долларов США и снизилось на 1,4%.

Объем выполненных строительных работ составил 166 млрд долларов США и увеличился на 5,4%.

Объем перевозок грузов транспортом достиг 12,5 млрд тонн и вырос на 1,9%.

Оборот розничной торговли составил 596,3 млрд долларов США и вырос на 7,1%.
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