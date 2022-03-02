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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СТРАН ЕАЭС В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛИ 390 МЛРД ДОЛЛАРОВ США


13:11 03.03.2022

Суммарные доходы бюджетов стран ЕАЭС по итогам 2021 года составили 390 млрд долларов США. Бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах ЕАЭС, кроме России.

Как сообщает ЕЭК, во всех странах Союза наблюдался рост доли расходов на национальную экономику. В расходной части бюджета в Беларуси и Кыргызстане наибольшую долю занимали расходы на общегосударственную деятельность, в других государствах-членах – на финансирование социальной сферы.

По состоянию на 1 января 2022 года в целом по ЕАЭС наблюдалось снижение темпов роста государственного долга с 115,3% до 108,5%. В его структуре в Армении, Беларуси и Кыргызстане преобладал внешний долг, в Казахстане и России – внутренний.
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