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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВСЕ УКРАИНСКИЕ АЭС РАБОТАЮТ СТАБИЛЬНО В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ - ЭНЕРГОАТОМ


12:05 03.03.2022

Атомные электростанции Украины по состоянию на 9.00 3 марта работают стабильно в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 9:00 3 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины безопасно и стабильно работают. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России Энергоатом усилил контроль и определил исключительную приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

Как сообщалось, по словам руководителя ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, за шесть дней войны, которую ведет Россия против Украины, Энергоатом понес ущерб на сумму около 18 млрд гривень.

Также уже несколько дней колонна вражеской техники пытается зайти в Запорожье. Российские военные сгоняют Грады, танки в город, но их не пускают местные жители. Люди блокируют въезд, создавая живой щит.
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