Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают в Украине. Такое решение принял Национальный банк Украины.

Как сообщает регулятор, с 1 марта 2022 года запрещено:

зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь;

прием в Украине платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных денег).

«Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины», – подчеркнул заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Национальный банк также обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками-резидентами Российской Федерации.