|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ БАНКОВ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩЕНЫ В УКРАИНЕ
18:33 02.03.2022
Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают в Украине. Такое решение принял Национальный банк Украины.
Как сообщает регулятор, с 1 марта 2022 года запрещено:
зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь;
прием в Украине платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных денег).
«Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины», – подчеркнул заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
Национальный банк также обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками-резидентами Российской Федерации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2022
Курсы в банках
на 02.03.2022
Конвертация в банках
на 02.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте