Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, с 1 марта вместо полного запрета на выдачу наличных денежных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение в объеме до 30 тыс. грн в день.

Кроме того, Национальный банк определил, что:

без ограничений будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ;

снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, будет производиться в пределах остатка средств на счете при условии их наличия. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка.

Кроме того, Нацбанк предусмотрел возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и получения наличных, добавив их в перечень исключений к запрещению, касающемуся осуществления трансграничных переводов валютных ценностей с Украины по поручению клиентов.

В то же время подчеркивается, что НБУ с момента введения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за рубежом.

Национальный банк также запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, которые осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.

Национальный банк Украины также установил рекомендации по осуществлению инкассации. В частности, рекомендовано банкам в первую очередь осуществлять инкассацию субъектов хозяйствования сферы розничной торговли при условии безотказного принятия этими бизнес-субъектами платежных карт для оплаты во всех торговых точках;

расширил перечень исключений к запрещению, касающемуся осуществления уполномоченными учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов;

установил, как будет определяться курс, по которому уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по купле по поручению клиентов (которые разрешены) и продаже безналичной иностранной, а также куплю у клиентов наличной иностранной валюты;

уточнил порядок осуществления валютного надзора;

определил особенности операций с банками по купле и продаже долларов США и евро, которые осуществляются Национальным банком, и курс для таких операций.

«Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 1 марта 2022 г. № 30 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступило в силу с 1 марта 2022 года», - говорится в сообщении.