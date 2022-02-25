Национальный банк Украины обсуждает с Международным валютным фондом (МВФ) варианты поддержки экономики и финансового сектора нашей страны в период военного положения. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что эксперты Фонда положительно оценили все меры, предпринятые Национальным банком для обеспечения непрерывности функционирования финансовой системы во время военного положения. Обсуждаются дальнейшие шаги, в том числе и в части финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов, пишет Укринформ.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, как управляющий от Украины в МВФ, вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко обратились в Международный валютный фонд с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов – Инструменту быстрого финансирования (Rapid Financing) Instrument, RFI).

Как сообщается, RFI дает возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись с срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

Дизайн RFI разработан для случаев, когда начало полноценной программы экономических реформ невозможно. В то же время государство-член, обращающееся за такой помощью, должно сотрудничать с Фондом для решения проблем с его платежным балансом и иметь общий перечень мер экономической и финансовой политики, которые оно планирует осуществлять в этих целях.

Объемы финансирования RFI ограничены 50% квоты страны в год и 100% квоты на кумулятивной основе (хотя к концу 2021 года эти ограничения для противостояния пандемии были повышены до 100% и 150% соответственно). Квота Украины в МВФ – 2 млрд СДР, или 2,8 млрд дол. США. Финансовые условия RFI подобны условиям SBA, полученные средства должны быть выплачены через 3,25-5 лет.

Кроме того, по сообщению пресс-службы НБУ, сейчас рассматриваются дополнительные варианты экстренной финансовой поддержки Украины. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заверила, что в Фонде активно работают над всеми возможными вариантами финансовой поддержки нашего государства.

Также группа Всемирного банка уже отреагировала на ситуацию в Украине. Стороны обсуждают пакет финансовой поддержки по проекту Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления.

Как сообщалось, 24 февраля Путин объявил войну Украине и приступил к масштабному вторжению. По ряду украинских городов нанесены ракетные удары, атакованы военные объекты Вооруженных сил Украины.

В Украине введено военное положение. Президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

Национальный банк Украины на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников наличных средств в случае проведения банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины.