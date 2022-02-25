СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССИЯ ВВОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ 80% ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ

10:54 28.02.2022 Россия вводит обязательную продажу 80% выручки экспортерами. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ. «На основании предложений Министерства Финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», - информирует ведомство.