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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЯ ВВОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ 80% ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ
10:54 28.02.2022
Россия вводит обязательную продажу 80% выручки экспортерами. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.
«На основании предложений Министерства Финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», - информирует ведомство.
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