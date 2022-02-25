Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Решение принято в связи с тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились.

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - говорится в сообщении регулятора.

В нем также отмечается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.