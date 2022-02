Министерство экономики Украины призвало ведущие международные компании в ІТ-сфере заморозить все операции и договоры с Россией и прекратить предоставление каких-либо услуг стране-агрессору. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается, такая поддержка необходима Украине, чтобы остановить информационно-технологические атаки со стороны Российской Федерации, передает Укринформ.

“Продукты и услуги, оборудование и программное обеспечение высокого качества, производимое этими компаниями, крайне необходимы России для продолжения войны. Например, создано много каналов в Телеграме и Ютубе, групп в Фейсбуке и профилей в Инстаграме, которые распространяют дезинформацию между украинцами, россиянами и всем миром. Через эти каналы россияне пытаются узнать важную информацию о позициях Вооруженных сил Украины и поделиться ею, чтобы указать цели будущих авиаударов”, - говорится в обращении.

Несколько международных технологических компаний уже выразили свою поддержку Украине. В частности, основатель компаний SpaceX и PayPal Илон Маск сообщил об отправке терминалов спутниковой сети Starlink и активации доступа к сервису в Украине.

Официальные письма Министерство экономики уже отправило в Telegram Messenger Inc., Alphabet Inc. (Google, YouTube), Meta Platforms Inc (Facebook, Instagram, WhatsApp), Microsoft Corporation, Intel Corporation, Cisco Systems Inc, SAP Inc., Honeywell International Inc, NVIDIA Corporation, Robert Bosch GmbH, Apple Inc., SAS Institute Inc. , Ingram Micro Distribution GmbH, Teradata Corp., HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies Inc., VMware Inc., Siemens AG (Siemens Digital Industries Software), Autodesk Inc., Adobe Systems Incorporated, Diebold Nixdorf Inc., Citrix Systems Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Bentley Systems Inc.

Как известно, Путин 24 февраля объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска четвертый день обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

По данным Минобороны Украины, Россия за три дня войны потеряла 4300 военных.

Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.