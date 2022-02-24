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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ЗАПРЕТИЛ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ РФ И БЕЛАРУСИ
09:03 25.02.2022
Национальный банк Украины ввел запрет на осуществление операций в российских и белорусских рублях, а также расчеты с контрагентами в России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Запрещено уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», - говорится в сообщении Нацбанка Украины.
Также запрещены валютные операции, «участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в Российской Федерации или в Республике Беларусь, для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Российской Федерации или в Республике Беларусь».
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