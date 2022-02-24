Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом свидетельствует сообщение пресс-центра Нацбанка.

Отмечается, что решение об открытии специального счета принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости нашей страны, ее территориальной целостности, пишет Укринформ.

Об открытии спецсчета сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в своем видеообращении утром 24 февраля.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.