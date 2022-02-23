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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА В ИЗОЛИРОВАННЫЙ РЕЖИМ И СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ
11:12 24.02.2022
Объединенная энергосистема Украины планово перешла в изолированный режим, работа энергосистемы стабильная. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Телеграме.
"По состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная - 50 Гц. ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, которая работает автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Указывается, что фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне.
"Объекты магистральной сети на текущий момент функционируют без перебоев. НЭК «Укрэнерго» совместно с правоохранительными органами усилило их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ІТ-инфраструктуры Компании", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что диспетчерские центры Укрэнерго и все другие подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства.
Как сообщалось, ОЭС Украины проходит изолированный режим работы 24-26 февраля.
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