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УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО - УКРАЭРОРУХ


08:57 24.02.2022

Из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства. Об этом сообщает Украэрорух.

«Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОГВД Украины — согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры о закрытии воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.

Об изменениях использования воздушного пространства Украины будут сообщать дополнительно.

Как уже известно, Россия сегодня в 5 утра развернула полномасштабные военные действия против Украины и бомбардиует ракетными ударами.
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