По итогам 2021 года объем внешней торговли стран Евразийского экономического союза составил 844,2 млрд долларов США, это на 35,1% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает ЕЭК, экспорт товаров в страны вне ЕАЭС в 2021 году увеличился на 44,1% и составил 525,7 млрд долларов США. Рост объемов экспорта на внешний рынок обусловлен увеличением экспортных поставок товаров из Беларуси на 47,8%, России – на 47%, Казахстана – на 25,8% и Армении – на 16,8%.

Ценовые условия внешней торговли характеризовались благоприятным соотношением цен на экспортируемые и импортируемые товары (индекс ценовых условий – 136%).

Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42,2% экспортных поставок) и АТЭС (28,3%). В страновом разрезе по поставкам товаров из ЕАЭС лидируют Китай (15,1%) и Нидерланды (9,3%). Основными импортерами товаров на рынок Союза являются Китай (27,4%) и Германия (9,8%).

Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах Союза: в Кыргызстане – на 44,9%, Казахстане – на 34,9%, России – на 34,3%, Армении – на 25,2%, Беларуси – на 24,7%.

Осуществлялась активная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем поставок на рынок Союза из Кыргызстана увеличился на 36,9%, из России – на 31,4%, из Армении – 25,5%.