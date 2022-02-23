ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС ДОСТИГ 844 МЛРД ДОЛЛАРОВ США В 2021 ГОДУ


17:35 23.02.2022

По итогам 2021 года объем внешней торговли стран Евразийского экономического союза составил 844,2 млрд долларов США, это на 35,1% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает ЕЭК, экспорт товаров в страны вне ЕАЭС в 2021 году увеличился на 44,1% и составил 525,7 млрд долларов США. Рост объемов экспорта на внешний рынок обусловлен увеличением экспортных поставок товаров из Беларуси на 47,8%, России – на 47%, Казахстана – на 25,8% и Армении – на 16,8%.

Ценовые условия внешней торговли характеризовались благоприятным соотношением цен на экспортируемые и импортируемые товары (индекс ценовых условий – 136%).

Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42,2% экспортных поставок) и АТЭС (28,3%). В страновом разрезе по поставкам товаров из ЕАЭС лидируют Китай (15,1%) и Нидерланды (9,3%). Основными импортерами товаров на рынок Союза являются Китай (27,4%) и Германия (9,8%).

Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах Союза: в Кыргызстане – на 44,9%, Казахстане – на 34,9%, России – на 34,3%, Армении – на 25,2%, Беларуси – на 24,7%.

Осуществлялась активная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем поставок на рынок Союза из Кыргызстана увеличился на 36,9%, из России – на 31,4%, из Армении – 25,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
валюта курс
EUR 3.0007
USD 2.6553
RUB 3.3117
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9945 -0.0062
USD 2.6419 -0.0134
RUB 3.3426 +0.0309
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9920 3.0030
USD 2.6360 2.6460
RUB 3.3180 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1370
EUR/RUB 90.0000 90.9000
USD/RUB 79.3000 79.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте