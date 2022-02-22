Президент Украины объявил о запуске в государстве программы экономического патриотизма. Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что уменьшит цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости, особенно в энергетике", - сказал Зеленский, которого цитирует Укринформ.

Он также сообщил, что завтра проведет встречу с представителями бизнеса. "Завтра у меня будет встреча с топ-50 нашего бизнеса. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на нашей украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину вместе, каждый на своем фронте", - подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве граждан, находящихся в военном резерве.