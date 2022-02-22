Украина инициирует исключение Российской Федерации из членства в Европейском банке реконструкции и развития из-за признания ею незаконных образований в ОРДЛО. Об этом заместитель директора Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития от Украины Артем Шевалев сообщил в Фейсбуке.

«На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права в связи с признанием «суверенитета» террористических группировок «ДНР/ЛНР» безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленном приостановлении членства России в ЕБРР согласно статьям 8.3 и 38.1 Соглашения об учреждении Банка», - заявил Шевалев, которого цитирует Укринформ.

По его словам, есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров ЕБРР в этом вопросе.

Владимир Путин 21 февраля заявил о признании незаконных образований в ОРДЛО.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что Украина обратилась к странам, подписавшим в 1994 году Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия, безотлагательно собраться для консультаций.

В МИД Украины заявили, что решение РФ о признании незаконных образований в ОРДЛО не будет иметь никаких правовых последствий, оно резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход России из Минских договоренностей.