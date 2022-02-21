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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ОБНУЛИЛ ПОШЛИНЫ НА НИТИ ДЛЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
12:42 22.02.2022
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов нитей (коды 5402 44 000 0 и 5404 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком по 31 декабря 2025 года включительно.
Как сообщает ЕЭК, эти нити используются для изготовления вязаных колготок, чулок, подколенников и носков. Действующие ставки ввозных таможенных пошлин составляют 5% от таможенной стоимости.
«Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку предприятий швейной и трикотажной отраслей промышленности Евразийского экономического союза, а также на увеличение рентабельности производства и повышение конкурентоспособности готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках», - отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.
Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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