Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов нитей (коды 5402 44 000 0 и 5404 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком по 31 декабря 2025 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, эти нити используются для изготовления вязаных колготок, чулок, подколенников и носков. Действующие ставки ввозных таможенных пошлин составляют 5% от таможенной стоимости.

«Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку предприятий швейной и трикотажной отраслей промышленности Евразийского экономического союза, а также на увеличение рентабельности производства и повышение конкурентоспособности готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках», - отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.