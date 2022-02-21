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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС ОБНУЛИЛ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ТЕРЕФТАЛЕВУЮ КИСЛОТУ
10:51 22.02.2022
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей в размере 0% по март 2024 года.
«Мера вводится для восполнения дефицита в сырье на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и удовлетворения потребностей предприятий, занимающихся производством полиэтилентерефталата», - отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.
Как сообщает ЕЭК, полиэтилентерефталат в основном используется при производстве полиэфирных волокон и нитей, а также преформ для изготовления пластиковых бутылок, пленок и упаковочной тары для пищевой промышленности.
В настоящее время в отношении терефталевой кислоты и ее солей ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС установлена в размере 5% от таможенной стоимости.
Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применялась в отношении терефталевой кислоты и ее солей в период с 2015 года по 31 декабря 2021 года.
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