Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей в размере 0% по март 2024 года.

«Мера вводится для восполнения дефицита в сырье на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и удовлетворения потребностей предприятий, занимающихся производством полиэтилентерефталата», - отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.

Как сообщает ЕЭК, полиэтилентерефталат в основном используется при производстве полиэфирных волокон и нитей, а также преформ для изготовления пластиковых бутылок, пленок и упаковочной тары для пищевой промышленности.

В настоящее время в отношении терефталевой кислоты и ее солей ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС установлена в размере 5% от таможенной стоимости.

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применялась в отношении терефталевой кислоты и ее солей в период с 2015 года по 31 декабря 2021 года.