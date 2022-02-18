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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В 2022 ГОДУ БУДЕТ СОЗДАНА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ «ВИТРИНА» НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ ЕАЭС
16:39 21.02.2022
Совет ЕЭК скорректировал сроки создания информационно-коммуникационной «витрины» национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
Как сообщает ЕЭК, ранее на осуществление проекта закладывалось два года, теперь планируется реализовать его в Евразийском экономическом союзе в текущем году.
Напомним, что задача экосистемы цифровых транспортных коридоров – помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами, как внутри стран, так и на международном уровне.
Создание «витрины» национальных сервисов позволит сформировать для этого необходимую цифровую инфраструктуру.
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