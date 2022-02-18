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СОВЕТ ЕЭК ПРИНЯЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ СОЮЗА


15:18 21.02.2022

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии одобрена рекомендация «О создании дополнительных условий для развития интеграции государств – членов Евразийского экономического союза в ювелирной отрасли при продвижении продукции государств-членов на рынки третьих стран».

Как сообщает ЕЭК, Евразийскому ювелирному экспортному бюро рекомендуется при подготовке экспертных предложений по упрощению условий доступа ювелирной продукции государств ЕАЭС на зарубежные рынки формировать сравнительный рейтинг экспортных процедур, осуществляемых в странах Союза в отношении продукции ювелирной отрасли.

«Запрос на получение такой системной информации мы получили от экспортеров ювелирной продукции, – заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. – Создание сравнительных рейтингов не только позволит госорганам наших стран узнать мнение бизнеса относительно существующих административных условий экспорта ювелирной продукции, но и обеспечит государствам ЕАЭС возможность выработать эффективные правотворческие инициативы».

Евразийское ювелирное экспортное бюро зарегистрировано в 2021 году. Целью создания бюро является позиционирование ювелирной отрасли Евразийского экономического союза на глобальном рынке путём продвижения ювелирной продукции государств Союза и повышения эффективности экспорта на рынки третьих стран.
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