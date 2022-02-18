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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ В ЕАЭС РАЗРЕШИЛИ
13:26 21.02.2022
Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в порядки осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе и территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, теперь при проведении карантинного фитосанитарного контроля разрешено использовать фитосанитарный сертификат и товаросопроводительные документы, оформленные в электронном виде. В электронном виде можно будет оформлять и результаты этого контроля. При этом возможность использования документов на бумажном носителе сохраняется.
«Изменения нормативных правовых актов Союза в области карантина растений позволят установить возможность использования документов в электронном виде, минимизировать оборот поддельных или недействительных фитосанитарных сертификатов и тем самым повысить эффективность карантинного фитосанитарного контроля и создать благоприятные условия для участников рынка, – подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. – Это решение – результат системной работы Комиссии и уполномоченных органов по карантину растений стран ЕАЭС, которые нацелены на постепенный переход к использованию документов в электронном виде».
Решение Совета ЕЭК подготовлено в соответствии с изменениями в Договор о ЕАЭС, касающимися использования уполномоченными органами государств-членов по карантину растений фитосанитарного сертификата в электронном виде, которые были подписаны главами государств ЕАЭС 10 декабря 2021 года.
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