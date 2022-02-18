Совет Евразийской экономической комиссии одобрил механизмы налогообложения электронной торговли услугами в Евразийском экономическом союзе и направил на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания.

Как сообщает ЕЭК, концептуально механизм налогообложения предусматривает: уплату НДС по месту потребления услуги; «удаленную» и упрощенную регистрацию налогоплательщика; упрощенную подачу налоговой декларации.

Перечень услуг в электронной форме уже согласован странами ЕАЭС и будет внесен на рассмотрение совета после утверждения изменений в договор о ЕАЭС.

«Рынок электронных услуг растет достаточно быстро. Наша общая задача – это создание оптимальных условий развития без ущерба и для бюджетов стран ЕАЭС, и для граждан», - отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.