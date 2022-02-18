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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В ЕАЭС БУДУТ ОБЛАГАТЬ НДС ПО МЕСТУ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ
12:50 21.02.2022
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил механизмы налогообложения электронной торговли услугами в Евразийском экономическом союзе и направил на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания.
Как сообщает ЕЭК, концептуально механизм налогообложения предусматривает: уплату НДС по месту потребления услуги; «удаленную» и упрощенную регистрацию налогоплательщика; упрощенную подачу налоговой декларации.
Перечень услуг в электронной форме уже согласован странами ЕАЭС и будет внесен на рассмотрение совета после утверждения изменений в договор о ЕАЭС.
«Рынок электронных услуг растет достаточно быстро. Наша общая задача – это создание оптимальных условий развития без ущерба и для бюджетов стран ЕАЭС, и для граждан», - отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.
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