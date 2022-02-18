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ЕЭК ОПРЕДЕЛИТ ПОДХОДЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ В ЕАЭС РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ


09:52 21.02.2022

Актуальные вопросы обеспечения устойчивого развития рыбохозяйственной деятельности на евразийском пространстве стали темой круглого стола, организованного Евразийской экономической комиссией совместно с Федеральным агентством по рыболовству.

Как сообщает ЕЭК, в мероприятии приняли участие представители госорганов стран Евразийского экономического союза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, научно-исследовательских учреждений, отраслевых объединений, производителей и переработчиков рыбохозяйственного комплекса.

«Вопросы повышения эффективности и устойчивости отрасли в долговременном периоде особенно актуальны в условиях климатической повестки, необходимости сохранения биоразнообразия объектов, а также использования возможностей инновационных и цифровых решений», – отметил директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.

По словам Армена Арутюняна, сегодня государства ЕАЭС обладают значительным потенциалом как по производству, так и по потреблению рыбной продукции. Ежегодный объем добычи рыбы достигает 5 млн тонн. Стабильно увеличивается производство продукции аквакультуры – за последние три года в странах Союза обеспечен рост в 1,5 раза. Наиболее значимое увеличение производства демонстрируют Казахстан и Кыргызстан – рост в 2,4 раза, Российская Федерация – рост в 1,5 раза.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул важность темы устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса в целом и его составляющих – рыболовства и аквакультуры.

«Большое значение имеет возможность осуществлять рыболовство устойчивым образом. Активно работает наша рыбохозяйственная наука как с точки зрения определения запасов, так и с точки зрения сохранения ресурсов. Применяются новые технологии выращивания, что открывает широкие возможности для производства товарной рыбы и морепродуктов, и надо их использовать», – отметил Илья Шестаков.

По словам заместителя генерального директора ФАО, регионального представителя по Европе и Центральной Азии Владимира Рахманина, в настоящее время рыболовство сталкивается с масштабными вызовами.

«Нам надо осознать и реализовать новую парадигму развития рыбного промысла в XXI веке. При прогнозируемом увеличении мирового населения до 10 миллиардов человек к 2050 году одна лишь суша не сможет прокормить. Потребуется в полной мере задействовать продовольственный потенциал водных экосистем. Но мы должны делать это без ущерба для здоровья океанов и рек, улучшая социальные условия тех, кто зависит от рыболовства. Неслучайно Генассамблея ООН провозгласила нынешний год международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры», – сказал Владимир Рахманин.

Особое внимание в рамках дискуссии уделено обсуждению перспектив развития рыбного рынка в ЕАЭС, прогнозам потребления рыбы в ближайшие пять лет, трендам потребительского спроса и качеству продукции, а также состоянию сектора рыбного хозяйства в государствах Союза.

Участники встречи отметили необходимость усиления сотрудничества в области обмена технологиями, расширения ассортимента и экспорта рыбной продукции, реализации ESG-повестки, ресурсного обеспечения и подготовки квалифицированных отраслевых специалистов.

Все предложения, озвученные в ходе дискуссии, будут учтены при подготовке рекомендации ЕЭК по принципам и подходам к обеспечению устойчивого развития рыболовства и аквакультуры на евразийском пространстве.
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