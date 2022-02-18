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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКСПЕРТЫ ЕЭК ОБСУДИЛИ С БИЗНЕСОМ ВОПРОСЫ КОНКУРЕНЦИИ НА СОЮЗНОМ РЫНКЕ УСЛУГ


13:14 18.02.2022

На заседании общественной приемной по конкуренции Евразийской экономической комиссии в онлайн-формате обсуждена тема обеспечения равного и беспрепятственного доступа потребителей к услугам испытательных лабораторий и органов по оценке соответствия.

В нем приняли участие эксперты блоков ЕЭК по конкуренции и техническому регулированию, представители государственных органов, включая органы по аккредитации, и торгово-промышленных палат стран Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с полномочиями Комиссии по пресечению нарушений правил конкуренции на рынках услуг испытательных лабораторий и органов по оценке соответствия, обсудили результаты проведенного комиссией исследования состояния конкуренции на этих рынках.

Часть вопросов касается проблем установления государствами Союза дополнительных критериев для включения в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС, ценового демпинга на услуги исследовательских лабораторий в пищевой промышленности и т.д. Ответы экспертов комиссии вскоре будут размещены на официальном сайте ЕЭК.

Напомним, что тематические заседания общественной приемной организует блок по конкуренции Евразийской экономической комиссии. Они проводятся в форме «живого» диалога с бизнесом и способствуют в том числе реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В этом году на заседаниях общественной приемной планируется сделать акцент на обеспечении равного и беспрепятственного доступа на трансграничные рынки Союза. Одна из основных задач – повысить осведомленность бизнеса о деятельности ЕЭК и полноценное использование предпринимателями преимуществ ЕАЭС.

Комиссия просит предпринимателей предлагать для обсуждения на очередных заседаниях общественной приемной интересующие их темы.

В 2021 году заседания общественных приемных были посвящены, например, вопросам государственных закупок, введению комиссией нового информационного ресурса – реестра промышленных товаров стран ЕАЭС и другим темам.
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