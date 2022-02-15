Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины будет проходить первый этап испытания в изолированном режиме 24-26 февраля. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме запланирован на 24-26 февраля 2022 года. На это время ОЭС Украины будет объединена с «островом Бурштынской ТЭС», две части энергосистемы Украины будут работать синхронно", – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Операции для временного отсоединения «острова Бурштынской ТЭС» от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнутся утром 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси. Сообщается, что возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами запланировано на 27 февраля.

"Работа в изолированном режиме не является стресс-тестом для энергосистемы. Цель испытаний — продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирования предусматривают поочередное проведение отключения генерации и нагрузки", - подчеркнули в Укрэнерго.

Согласно сообщению, работа всех видов генерации на время изолированной работы спланирована таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу энергосистемы с необходимыми объемами резервов и рациональное использование топлива. Кроме того, Укрэнерго приняло все необходимые меры для обеспечения полноценного функционирования рынка электроэнергии в режиме одной торговой зоны во время изолированной работы.

Как сообщалось, изолированный режим работы ОЭС Украины является одним из этапов интеграции с ENTSO-E. В 2022 году энергосистема должна пройти подобный режим дважды. Синхронизация ОЭС Украины с ENTSO-E запланирована на 2023 год.

ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европы.