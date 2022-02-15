ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭНЕРГОСИСТЕМА УКРАИНЫ ТРИ ДНЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИЗОЛИРОВАННОМ РЕЖИМЕ


10:52 17.02.2022

Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины будет проходить первый этап испытания в изолированном режиме 24-26 февраля. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме запланирован на 24-26 февраля 2022 года. На это время ОЭС Украины будет объединена с «островом Бурштынской ТЭС», две части энергосистемы Украины будут работать синхронно", – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Операции для временного отсоединения «острова Бурштынской ТЭС» от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнутся утром 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси. Сообщается, что возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами запланировано на 27 февраля.

"Работа в изолированном режиме не является стресс-тестом для энергосистемы. Цель испытаний — продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирования предусматривают поочередное проведение отключения генерации и нагрузки", - подчеркнули в Укрэнерго.

Согласно сообщению, работа всех видов генерации на время изолированной работы спланирована таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу энергосистемы с необходимыми объемами резервов и рациональное использование топлива. Кроме того, Укрэнерго приняло все необходимые меры для обеспечения полноценного функционирования рынка электроэнергии в режиме одной торговой зоны во время изолированной работы.

Как сообщалось, изолированный режим работы ОЭС Украины является одним из этапов интеграции с ENTSO-E. В 2022 году энергосистема должна пройти подобный режим дважды. Синхронизация ОЭС Украины с ENTSO-E запланирована на 2023 год.

ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2022
валюта курс
EUR 2.9110
USD 2.5604
RUB 3.4114
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9306 -0.0144
USD 2.5846 -0.0163
RUB 3.4052 +0.0223
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9210
USD 2.5620 2.5720
RUB 3.3860 3.4080
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1390
EUR/RUB 85.6000 86.2000
USD/RUB 75.3000 75.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте