Верховная Рада поддержала закон Украины "О выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Соответствующий законопроект (№0101) поддержали 309 народных депутатов.

Так, документом предусмотрен выход Украины из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, которую ВР ратифицировала в 2002 году, а также из протокола о внесении изменений и дополнений в правила определения происхождения товаров (ратифицирован парламентом в 2004 году).

«Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим законодательством Украины не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках Общей системы преференций для развивающихся стран», - говорится в пояснительной записке, которую цитирует Укринформ.

Украина приобрела полноправное членство во Всемирной торговой организации (ВТО) 16 мая 2008 года.