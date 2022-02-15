Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2021 года составила 1 млн человек.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичной датой 2020 года она сократилась на 67%.

Таким образом, количество безработных составляет 1,1% от численности рабочей силы. В 2020 году этот показатель составлял 3,3%.