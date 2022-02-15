|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЗРАБОТИЦА В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ НА 67% В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА
15:45 16.02.2022
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2021 года составила 1 млн человек.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичной датой 2020 года она сократилась на 67%.
Таким образом, количество безработных составляет 1,1% от численности рабочей силы. В 2020 году этот показатель составлял 3,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 16.02.2022
Конвертация в банках
на 16.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте